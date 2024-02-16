Сегодня, 16 февраля, не стало главного тренера Никополя Георгия Варжеленко, сообщает клубная пресс-служба.

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Наставнику было 73 года. Причины смерти не сообщаются.

Напомним, во время карьеры футболиста Варжеленко играл за никопольский Трубник, дубль киевского Динамо, хмельницкое Динамо и Динамо Ставрополь. Был капитаном юношеской сборной СССР.

Как тренер сначала работал в спортивной школе никопольского Колоса. Затем возглавил родной клуб, который на тот момент уже выступал под названием Металлурга. Был тренером житомирского Полесья, также работал в тренерских штабах Зирки и Стали. С 2016 года Варжеленко снова возглавлял Никополь. Как наставник завоевал третье место в Первой лиге в сезоне-1996/97 с никопольским Металлургом. Был заслуженным тренером Украины.

К слову, после начала полномасштабного вторжения Никополь прекратил выступления на профессиональном уровне, но в конце прошлого года сообщил о возобновлении деятельности без создания взрослой команды.

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