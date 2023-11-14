Рафаель Двамена помер по дорозі в лікарню після того як на 24-й хвилині гри матчу чемпіонату Албанії Егнатія – Партізані впав на газон. Як розповів особистий кардіолог футболіста Антоніо Ассо у виданні Heraldo de Aragón, Двамена вирішив вилучити дефібрилятор, який був спеціально в нього вбудований для запобігання подібних ситуацій. Згідно з джерелом, вони вже бували у гравця раніше.

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Ассо стверджує, що радив Рафаелю припинити займатися професійним спортом. Однак для Двамени футбол був сенсом життя, і він не був готовий розлучитися з цією радістю.

Нагадаємо, що Двамена за свою кар'єру встиг пограти за Цюріх, Леванте, Сарагосу, Вайле, Лінц, швейцарський Олд Бойз і низку інших клубів. Свого часу Двамена потрапляв у сферу інтересів Шахтаря, а у 2022 році перебував на перегляді в Зорі.

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