Раптово обірвалось життя нападника албанської Егнатії Рафаеля Двамени. Він помер 11 листопада під час футбольного матчу.

Поєдинок албанського чемпіонату Егнатія – Партизані ознаменувався трагічною подією . Під час гри помер нападник Рафаель Двамена. Йому було 28 років.

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Ганець знепритомнів та впав на газон на 24-й хвилині гри. Лікарі почали надавати допомогу прямо на полі, а швидка забрала його до лікарні. Дорогою до лікарні Двамена помер.

Рафаель за свою кар'єру встиг пограти за Цюріх, Леванте, Сарагосу, Вайле, Лінц, швейцарський Олд Бойз та низку інших клубів. Свого часу Двамена потрапляв до сфери інтересів Шахтаря, а у 2022 році перебував на перегляді в Зорі.

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