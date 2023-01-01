Українські футболісти, які пішли захищати країну від Росії – продовження відео-підбірки від "Футбол 24"
17:38 - Читать на русском
"Футбол 24" продовжує знайомити з футбольними людьми України, які проміняли м'яч на зброю.
Ми вже знайомили про деяких українців, які вирішили взяти в руки зброю, покинувши свою основну професію. Микола Жидков, Микита Федотов, Олександр Рябоконь, Ігор Пономаренко, Руслан Зарубін, Ігор Чередніченко – лише частина з тих футбольних людей, які пішли захищати Україну від російських окупантів. Детальніше дивіться про їхні історії на YouTube-каналі "Футбол 24".
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter