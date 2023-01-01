Ми вже знайомили про деяких українців, які вирішили взяти в руки зброю, покинувши свою основну професію. Микола Жидков, Микита Федотов, Олександр Рябоконь, Ігор Пономаренко, Руслан Зарубін, Ігор Чередніченко – лише частина з тих футбольних людей, які пішли захищати Україну від російських окупантів. Детальніше дивіться про їхні історії на YouTube-каналі "Футбол 24".