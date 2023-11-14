Рафаэль Двамена скончался дороге в больницу после того как на 24-й минуте игры матча чемпионата Албании Эгнатия – Партизани упал на газон. Как рассказал личный кардиолог футболиста Антонио Ассо в издании Heraldo de Aragón, Двамена решил удалить дефибриллятор, который был специально в него встроен для предотвращения подобных ситуаций. Согласно источнику, они уже бывали у игрока прежде.

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Ассо утверждает, что советовал Рафаэлю прекратить заниматься профессиональным спортом. Однако для Двамены футбол был смыслом жизни, и он не был готов расстаться с этой радостью.

Напомним, что Двамена за свою карьеру успел поиграть за Цюрих, Леванте, Сарагосу, Вайле, Линц, швейцарский Олд Бойз и ряд других клубов. В свое время Двамена попадал в сферу интересов Шахтера, а в 2022 году находился на просмотре в Заре.

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