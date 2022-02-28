Українець Євген Коноплянка вперше зіграв за команду з Кракова. Це трапилося в матчі проти Термаліки, який завершився сенсацією.

Чемпіонат Польщі, 23 тур

Краковія – Термаліка – 1:2

Голи: Лошай, 48 – Мешанович, 39, 42

Перед стартом поєдинку гравці обох команд вийшли на поле у футболках із закликами зупинити російську агресію. На одязі також був зображений прапор України. У старті Термаліки вийшов Артем Путівцев, а Коноплянка залишився в запасі господарів.

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Перед перервою Термаліка забила двічі та завершила першу 45-хвилинку з комфортним рахунком. На другий тайм вийшов Євген Коноплянка, для якого це був дебют за Краковію. Майже одразу господарі забили, гол до свого активу записав Лошай.

Цей гол став останнім у матчі – сенсаційна перемога останньої команди чемпіонату. Краковія залишилася на 7-му місці (31 очко). Термаліка замикає турнірну таблицю (19 балів).

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