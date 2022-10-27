Стівен Чжан заявив, що доки він знаходиться керівником Інтера, клуб не буде проданий.

Декілька днів тому сайт SportMediaset розповсюдив інформацію про те, що президент Інтера Стівен Чжан старанно працює над пошуком покупців для "нерадзуррі". Згідно з джерелом, він надав двом американським банкам повноваження у пошуку потенційного покупця.

Перфоманс Джеко у відеоогляді матчу Інтер – Вікторія – 4:0

Повідомлялося, що компанія Suning сподівається завершити продаж Інтера до травня 2024 року, коли їй доведеться виплатити Oaktree 275 мільйонів євро через кредит із процентною ставкою у 12%.

Сайт TMW повідомив, що власники Інтера незадоволені цими чутками та пояснив, що переговори Чжана з банками стосуються пошуку нового міноритарного акціонера.

Після матчу з Вікторією в Лізі чемпіонів (4:0) Чжан вийшов до журналістів Sky Sport, і заявив: "Клуб був у центрі цих спекуляцій протягом останніх двох років. Я не спілкуюся з жодними інвесторами, і клуб не продається, доки я є президентом "Інтера".

Інтер вибив Барселону з Ліги чемпіонів, обігравши Вікторію, Яремчук і Соболь пропустили розгромну помсту Порту