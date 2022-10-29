Італія, Серія А, 12-й тур

Наполі – Сассуоло – 4:0

Голи: Осімхен, 4, 19, 77, Кварацхелія, 36

Вилучення: Лорьенте, 84 (Сассуоло, друга жовта картка)

Лечче – Ювентус – початок матчу о 19:00

Інтер – Сампдорія – початок матчу о 21:45

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У першому матчі дня Наполі приймав Сассуоло. Підопічні Лучано Спаллетті йшли у турнірній таблиці без поразок (при двох нічиїх), тож не збирались пригальмовувати і в дуелі з "чорно-зеленими". Вже на четвертій хвилині Осімхен відкрив рахунок з подачі головою від Кварацхелії. За трохи Руй цілив у дев'ятку, але кіпер зреагував, перевівши сферу у каркас воріт. В середині тайму автори першого гола повторили комбінацію, записавши до свого активу гольово-асистний дубль. Наприкінці тайму відзначився вже сам автор двох результативних передач, записавши до свого активу 6 гол у сезоні – отримавши закидання у воротарський, він обробив круглого і потужно пробив повз кіпера.

В середині другого тайму Осімхен оформив хет-трик, перекинувши сферу через Консільї і війшов у лідери бомбардирських перегонів Серії А. Наприкінці матчу Лорьенте протягом восьми хвилин заробив дві жовті картки і залишив гостей у меншості, однак на кінцевий підсумок це не вплинуло. Перемога принесла Наполі 32 очки і зміцнила їхнє лідерство на вершині турнірної таблиці, Сассуоло з 15-ма пунктами залишився дев'ятим. До слова, 13-та поспіль звитяга партенопейців у всіх турнірах дозволила їм встановити новий клубний рекорд за цим показником.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ