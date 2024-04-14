Полісся – Колос – 1:0 – відео гарматного гола Танковського та огляд поєдинку
23:20 - Читать на русском
Полісся вирвало перемогу над Колосом у матчі 24-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд гри Полісся – Колос на "Футбол 24".
Перший тайм пройшов за невеликої переваги Полісся, але Фесюн кілька разів рятував Колос від пропущеного гола.
Полісся вирвало перемогу над Колосом завдяки гарматі Танковського – ковалівці ледь не забили шедевр
По перерві ковалівці могли повести в рахунку, але божевільний удар Ільїна з правого флангу поцілив у поперечку. Полісся під завісу гри забило. Танковський одразу після виходу на заміну забив ударом метрів з 25-ти – рикошет від Мілька посприяв забитому м'ячу.
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