Полісся вирвало перемогу над Колосом у матчі 24-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд гри Полісся – Колос на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов за невеликої переваги Полісся, але Фесюн кілька разів рятував Колос від пропущеного гола.

Полісся вирвало перемогу над Колосом завдяки гарматі Танковського – ковалівці ледь не забили шедевр

По перерві ковалівці могли повести в рахунку, але божевільний удар Ільїна з правого флангу поцілив у поперечку. Полісся під завісу гри забило. Танковський одразу після виходу на заміну забив ударом метрів з 25-ти – рикошет від Мілька посприяв забитому м'ячу.