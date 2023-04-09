Полісся програло МФК Металург в рамках першого туру чемпіонської групи Першої ліги. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга. Чемпіонська група, 1 тур

Полісся – МФК Металург – 1:2

Голи: Будківський, 11 – Сидоров, 33, 78 (п)

Вилучення: Червак, 90 (Полісся, пряма червона)

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Програму першого туру після відновлення сезону закривали у Житомирі, де один із фаворитів приймав претендента на плей-офф. На матч завітав Олександр Усик, який відкрито підтримує Полісся і навіть має досвід виступів у складі команди. Щоправда, лише у товариському турнірі.

"Поліські вовки" мали шанси одноосібно очолити турнірну таблицю, адже напередодні Оболонь втратила очки, розписавши "суху" нічию з Епіцентром. Житомирці без роздумів взялися за виконання цього завдання. Вже на 11 хвилині Будківський відкрив рахунок. Кремезний форвард точним ударом головою замкнув навіс з лівого флангу.

Полісся продовжувало контролювати ситуацію, але Металург вдало використав помилку суперника. Обрізка в середині поля та провальна гра центрбеків призвели до того, що Сидоров без проблем дійшов до штрафного і без проблем переграв голкіпера. На старті другого тайму житомирці якийсь час серйозно домінували. Кілька хороших моментів створив Вакула. От лише конвертувати їх у забитий м'яч не вдавалося.

Металург зрідка доходив до чужих воріт. Можливо, це позначилося на концентрації голкіпера господарів. Під час розіграшу стандарту Кудрик провально зіграв на виході – не дістався до м'яча, замість цього заваливши суперника. Арбітриня Софія Причина не злякалася тиску житомирян і без роздумів вказала на 11 метрів. Пенальті реалізував Сидоров. оформивши дубль.

Підопічні Юрія Калітвінцева кинули всі сили на те, аби відігратися. Проте дива в рамці воріт творив Назар Байда. Житомиряни ж відверто намагалися випросити пенальті. Арбітриня не велася на провокації, що лише розлютило футболістів. Червак навіть брутально штовхнув Причину в спину. Та без роздумів показала червону картку. За подібне Александар Мітровіч отримав 8 матчів дискваліфікації. Цікаво, наскільки дисциплінарні органи ПФЛ відповідають стандартам АПЛ... Але це вже побачимо після засідання відповідних комітетів.

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Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Металурга, який набрав 10 очок та піднявся в зону плей-офф за підвищення в УПЛ. Полісся зазнало першої поразки в нинішньому сезоні та залишило Оболонь на вершині турнірної таблиці Першої ліги в чемпіонській групі.