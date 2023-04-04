Алєксандар Мітровіч дискваліфікований на 8 матчів. Він зможе повернутися на поле не раніше середини травня.

Таке покарання Футбольна асоціація Англії виписала сербському форварду за тиск на головного арбітра під час кубкового матчу з Манчестер Юнайтед (1:3). Про це інформує Sky Sports.

Зірка АПЛ може отримати дискваліфікацію на півроку за поштовх арбітра

Нагадаємо, що в цій зустрічі Мітровіч дозволив собі застосувати фізичну силу щодо арбітра – футболіст штовхнув рефері Кріса Кавану.

Один матч дискваліфікації Мітровіч уже відбув – він пропустив матч 29 туру АПЛ із Борнмутом (1:2). Таким чином, Алєксандару залишилося пропустити ще 7 матчів – із Вест Хемом, Евертоном, Лідсом, Астон Віллою, Манчестер Сіті, Ліверпулем і Лестером. Мітровіч зможе вийти на поле в матчі 36 туру АПЛ із Саутгемптоном.

Водночас наставник Фулхема Марку Сілва був покараний двоматчевою дискваліфікацією за претензії на адресу помічника головного арбітра. Сам Фулхем оштрафований на 40 тисяч фунтів стерлінгів за нездатність контролювати своїх гравців і тренерів на Олд Траффорд.

Два вилучення, дубль Фернандеша – Манчестер Юнайтед у важкому матчі здобув перемогу у чвертьфіналі Кубка Англії