У середу, 7 лютого, відбулись товариські матчі за участі українських клубів. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Полісся – Стярнан (Ісландія) – 1:1

Голи: Козак, 71 – Атласон, 61

Колос – Пахтакор (Узбекистан) – 2:2

Голи: Топалов, 43, Каріока, 84 – Ібраїмов, 82, Саїднуруллаєв, 90

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Житомирське Полісся провело завершальний спаринг в рамках навчально-тренувального збору в Іспанії. Суперником команди Юрія Калітвінцева став бронзовий призер чемпіонату Ісландії – Стярнан. Перший тайм минув без голів, а на екваторі другої сорокап'ятихвилинки ісландці розтягнули оборону суперника, Еміль Атласон отримав сферу на лінії штрафного і майстерно закрутив у дальній кут. Бойко у стрибку намагався дістати, але марно.

За десять хвилин житомирці відігрались – оборонець віддав надто сильний пас назад, голкіпер не встиг за м'ячем, Назаренко перехопив і віддав у центр на Козака, який в дотик перевів круглого у сітку. Зрештою, матч так і завершився результативною нічиєю.

У ще одній зустрічі Колос розійшовся миром з Пахтакором. Топалов забив узбекам гол у роздягальню – Велетень майстерно перевів сферу праворуч у центрі поля, відрізавши весь захист суперника. Вінгер Шахтаря вирішив нічого не вигадувати і з метрів з 30 пробив точнісінько під поперечину.

Супернику, аби відігратись, знадобилось майже 40 хвилин. Ібраїмов після подачі з кутового спрямував м'яч у сітку. За 2 хвилини "хлібороби" знову вирвались вперед – Каріока головою замкнув повз голкіпера. Однак на останній хвилині Пахтакор зумів зрівняти і встановити остаточний рахунок у грі.

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