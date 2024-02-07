В среду, 7 февраля, состоялись товарищеские матчи с участием украинских клубов. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Полесье – Стярнан (Исландия) – 1:1

Голы: Козак, 71 – Атласон, 61

Колос – Пахтакор (Узбекистан) – 2:2

Голы: Топалов, 43, Кариока, 84 – Ибраимов, 82, Саиднуруллаев, 90

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Житомирское Полесье провело завершающий спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании. Соперником команды Юрия Калитвинцева стал бронзовый призер чемпионата Исландии – Стярнан. Первый тайм прошел без голов, а на экваторе второй сорокапятиминутки исландцы растянули оборону соперника, Эмиль Атласон получил сферу на линии штрафной и мастерски закрутил в дальний угол. Бойко в прыжке пытался достать, но тщетно.

Через десять минут житомирцы отыгрались – защитник отдал слишком сильный пас назад, голкипер не успел за мячом, Назаренко перехватил и отдал в центр на Козака, который в касание перевел круглого в сетку. В конце концов, матч так и завершился результативной ничьей.

В еще одной встрече Колос разошелся миром с Пахтакором. Топалов забил узбекам гол в раздевалку – Велетень мастерски перевел сферу справа в центре поля, отрезав всю защиту соперника. Вингер Шахтера решил ничего не выдумывать и с метров с 30 пробил точно под перекладину.

Сопернику, чтобы отыграться, понадобилось почти 40 минут. Ибраимов после подачи с углового направил мяч в сетку. Через 2 минуты "хлеборобы" снова вырвались вперед – Кариока головой замкнул мимо голкипера. Однако на последней минуте Пахтакор сумел сравнять и установить окончательный счет в игре.

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