Рух та Полісся не змогли виявити сильнішого у поєдинку 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Рух – Полісся на "Футбол 24".

Обидва голи в цій зустрічі були забиті ще в першому таймі. Повело в рахунку Полісся – Макуана навісив до штрафного, а Будківський примудрився головою замкнути, хоча м'яч опустився досить низько. Житомиряни могли і подвоїти перевагу, але Фортюн бездарно зіграв в епізоді та не прийняв просту передачу від Макуани.

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Рух миттєво відповів голом – Климчук класно нав'язав боротьбу за м'яч та впав після контакту з ногою захисника. Підгурський легко реалізував пенальті. У другому таймі Полісся втратило Макуана – конголезець тримався за задню поверхню стегна та покинув поле на ношах. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічийний рахунок.