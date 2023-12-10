Житомирський клуб вже визначився, як готуватиметься до старту другого кола чемпіонату України.

Гравці Полісся вийдуть з відпустки 9 січня 2024 року, а вже 11-го команда вирушить на збори до іспанської Марбельї, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що там житомиряни запланували 8 контрольних поєдинків, але суперники наразі невідомі. Після осінньої частини сезону Полісся не має кадрових втрат. Ба більше – у складі делегації може вирушити і група новачків, зокрема гравець Звягеля Денис Ндукве, з представниками якого вже ведуться перемовини.

Повернутись до України Полісся планує в середині лютого, за кілька днів до матчу 18-го туру УПЛ проти Руха.

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