Житомирский клуб уже определился, как будет готовиться к старту второго круга чемпионата Украины.

Игроки Полесья выйдут из отпуска 9 января 2024 года, а уже 11-го команда отправится на сборы в испанскую Марбелью, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что там житомиряне запланировали 8 контрольных поединков, но соперники пока неизвестны. После осенней части сезона Полесье не имеет кадровых потерь. Более того – в составе делегации может отправиться и группа новичков, в частности игрок Звягеля Денис Ндукве, с представителями которого уже ведутся переговоры.

Вернуться в Украину Полесье планирует в середине февраля, за несколько дней до матча 18-го тура УПЛ против Руха.

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