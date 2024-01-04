Богдан Михайліченко опинився перед непростим вибором – повернутися в Україну чи спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Український захисник загребського Динамо Богдан Михайліченко більше не виступатиме за хорватський клуб, повідомляє Vecernji list.

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Ще у понеділок, 1 січня, головний тренер команди Сергєй Якіровіч повідомив футболісту, що не бачить його у своїй команді (Михайліченко вже два місяці не потрапляє у заявку через звинувачення у байдужості до результатів Динамо З).

Як повідомляв раніше Футбол 24, предметний інтерес до 26-річного оборонця проявляє представник Чемпіоншипу. За інформацією хорватського джерела, цим клубом є Сандерленд. Однак, англійцям доведеться витримати серйозну конкуренцію з новачком УПЛ Поліссям – житомирці, як зазначає журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі, пропонують найкращі особисті умови контракту.

До слова, за Сандерленд вже виступають два українці – форварди Назарій Русин і Тимур Тутєров.

Нагадаємо, Михайліченко – вихованець київського Динамо. Встиг пограти за кам'янську Сталь, Зорю, Шахтар та бельгійський Андерлехт. У поточному сезоні провів за Динамо Загреб 15 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. За збірну України Богдан зіграв 7 поєдинків. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

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