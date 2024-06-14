Захисник ПАОКа Томаш Кендзьора, права на якого належать Динамо, незабаром може остаточно завершити співпрацю з київським клубом.

ПАОК має домовленість з Кендзьорою щодо продовження співпраці, але очікує, поки Томаш розв'яже питання щодо контрактних зобов'язань з Динамо, повідомляє Sport24.gr.

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У поляка залишилось ще пів року контракту з "біло-синіми", і він має самостійно розібратись із цим. Греки ж не мають наміру вступати в переговори з Динамо. Цікаво, що ПАОК дав Кендзьорі час до кінця наступного тижня, інакше клуб шукатиме іншого гравця на його позицію.

До слова, Томаш провів у минулому сезоні 47 матчів за ПАОК в усіх турнірах, в яких відзначився 3 забитими голами. В Греції Кендзьору перекваліфікували в центрального захисника.

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