Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску оцінив своїх суперників по групі E на Євро-2024, та виділив чинник, який допоможе на турнірі.

"У наших суперників є велика індивідуальна цінність: найкращі гравці Європи, найкращі тренери, це досвідчені команди. Україна бере участь у четвертому турнірі поспіль, якщо говорити про Словаччину, вона проводить третій турнір поспіль.

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Бельгія, напевно, втомилася від того, на скількох європейських чемпіонатах вона зіграла. Ми намагатимемося компенсувати це великою працею та ентузіазмом, які будуть використовуватися збалансовано", – цитує Йорданеску Prosport.ro.

Нагадаємо, збірна Румунії вийшла на чемпіонат Європи вперше з 2008 року, потрапивши до групи E з Україною, Словаччиною та Бельгією.

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