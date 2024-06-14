Карпати на офіційному сайті повідомили про перехід 27-річного півзахисника з Іспанії – Пабло Альвареса Гарсії.

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Контракт розрахований на 2 сезони та набере чинності з 1 липня 2024 року. Про суму трансферу не повідомляють, а Transfermarkt стверджує, що Альварес Гарсія перебрався до Карпат безкоштовно.

Попереднім клубом 27-річного іспанця був болгарський Черно Море (30 матчів, 3 голи і 4 асисти). В Іспанії встиг пограти за Спортінг Хіхон, Алавес та Вільяреал (молодіжні команди), а також за хорватську Рієку.

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