"Футбол 24" підсумував 20-й тур УПЛ, який завершився кількома сенсаціями і гучною тренерською відставкою. Нове відео – вже на нашому YouTube-каналі.

Динамо та СК Дніпро-1 втратили очки, потішивши Шахтар, який обіграв Колос і за підсумками туру очолив турнірну таблицю УПЛ. Олександр Шовковський вперше не виграв матч чемпіонату України на посаді головного тренера Динамо. Завадив пенальті на 90+9-й хвилині, який приніс Вересу нічию.

Для його колеги – Юрія Калітвінцева – поразка від Олександрії мала сумні наслідки. Головний тренер Полісся подав у відставку, яку вже затвердив Геннадій Буткевич. Перша зміна на тренерській лаві в УПЛ у 2024 році.

Про це і не тільки – в черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Динамо втратило перемогу над Вересом, пропустивши з пенальті на 90+9 – Шовковський завершив тріумфальну серію в УПЛ