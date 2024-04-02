Полісся не знає смаку перемог вже у 8 матчах поспіль та змінило тренера у весняній частині – замість Юрія Калітвінцева команду очолив Сергій Шищенко. Віктор Леоненко у коментарі Fanday звернувся до президента житомирського клубу Геннадія Буткевича.

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"Я знаю відповідь на це запитання, але озвучу її тільки президенту клубу. Буткевичу, якщо хочеш врятувати Полісся, давай зустрінемося. Роботу я не шукаю, просто хочу допомогти", – коротко відповів Леоненко.

Додамо, що Полісся наразі посідає шосте місце в турнірній таблиці з 33 очками. Відставання від першого Шахтаря становить 13 пунктів.

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