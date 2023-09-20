Хапоель Беєр-Шева цікавився лідером дніпровського клубу, стверджує FCDNIPRO.COM.

СК Дніпро-1 може влаштувати розпродаж гравців – у головної зірки є клаусула, Карпати намагалися повернути вихованця

Віце-чемпіон Ізраїлю навіть робив офіційну пропозиції, але закрити трансфер не вдалося. Причина – клуби не встигли просунутися в переговорах через нестачу часу. Джерело додає, що це не єдиний представник чемпіонату Ізраїлю, який тримає Піхальонка на радарі. Взимку за 26-річного хавбека збірної України очікується серйозна боротьба.

За даними Transfermarkt, контракт Піхальонка зі СК Дніпро-1 розрахований до літа 2025 року. ТаТоТаке стверджувало, що в угоді передбачена клаусула за 6 млн іноземної валюти.

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