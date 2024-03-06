Нападник Луїфер Ернандес близький до продовження кар'єри в Україні.

Житомирське Полісся перебуває на фінальній стадії переговорів з венесуельським клубом Пуерто Кабельо щодо трансферу форварда Луїфера Ернандеса.

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Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, дебютант УПЛ запропонував за 22-річного нападника 1,2 мільйона євро. Цей трансфер стане рекордним в історії Полісся.

Ернандес провів у поточному сезоні п'ять матчів у всіх турнірах, забив два м'ячі і зробив одну результативну передачу.

У минулій кампанії форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Венесуели.

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