"Через обмежений бюджет ми не змогли викупити контракт Кравця за 400 тисяч євро, як ми домовлялися влітку. Взимку, за бажанням Кравця і його агента Олега Смалійчука, ми готові були розстатися. Але оскільки інших варіантів у них не було, ми домовилися, що він гратиме в нас до літа і ми йому платитимемо його велику зарплату.

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Зараз з'явилося Полісся. Фінансово і з морального погляду ми нічого не можемо зробити, щоб утримати Кравця, хоча він нам необхідний. Напевно, Полісся запропонувало йому хороші умови, а Смалійчуку – агентські. Ми повинні дати гравцеві можливість грати та заробляти гроші. Тому СК Дніпро-1 відпускає Кравця.

Гравець хоче у Полісся. У нього були трохи напружені стосунки з Максимовим щодо ігрового часу наприкінці осінньої частини сезону.

Кому взагалі належить контракт Кравця? Наскільки я розумію, Смалійчуку. Минулого року його контракт не викупила Ворскла, цього року – ми. Кравець спочатку не хотів їхати в місто Дніпро через війну. Він зі Львова і його сім'я була проти, але ми його вмовили", – сказав Фрідман у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Кравець виступає за СК Дніпро-1 з липня 2023 року. У поточному сезоні провів за дніпрян 21 матч у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює Василя в 1,2 млн євро.

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