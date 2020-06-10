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"Покурить кальян чи вип'є чашку кави і заразиться": Суркіс – про ризик для Динамо і горе Карпат

23:25 131 Читать на русском
"Покурить кальян чи вип'є чашку кави і заразиться": Суркіс – про ризик для Динамо і горе Карпат
ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про ризики заразитися коронавірусом для футболістів.

"Якщо вони дозволять зайти в УПЛ тим трьом командам, які вони собі визначили, тоді я повністю підтримую Палкіна (гендиректор Шахтаря – прим.). Якщо так, то нехай ще на рік залишається 12 команд. Залишаємо Карпати. Цей клуб сьогодні страждає не за свої провини. Це – горе.

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В мене тренується 20 футболістів і три воротарі. Я не можу за кожного відповісти, що він не піде десь (зараз відкрилися ресторани) не покурить кальян чи просто вип'є чашку кави і не заразиться", – сказав Суркіс у коментарі для ТаТоТаке.

Нагадаємо, після рестарту чемпіонату України Карпати не змогли провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя – причиною став спалах COVID-19. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропускають також матчі проти Ворскли та СК Дніпро-1.

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Теги
Динамо Динамо Карпати Карпати Ігор Суркіс Відеоновини коронавірус
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