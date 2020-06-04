Коронавірус у Карпатах: інфіковані 7 гравців, які хоча б раз виходили у старті в сезоні 2019/20

Карпати зберігають шанси зібрати команду з гравців, у яких не виявили коронавірус.

Подробиці щодо ситуації у складі "левів" повідомляє ТаТоТаке на своїй сторінці у Facebook.

"Є відносно хороша інформація про Карпати, якщо так взагалі можна казати про ситуацію з львівською командою. З 15 гравців, які підхопили коронавірус, лише 7 (серед них – Дубінчак) – футболісти, які хоч раз виходили в стартовому складі Карпат в цьому сезоні. Решта – молодь, близька до основи або з резерву.

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Тобто, у Карпат теоретично ще є можливість якось зібрати команду через два тижні. Хоча в такому складі це буде, звісно, дуже слабка команда. Ну, і вона знову буде не готова після паузи", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, УПЛ вже ухвалила рішення про перенесення двох найближчих матчів Карпат – 7 червня проти Ворскли і 13-го проти СК Дніпро-1.

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