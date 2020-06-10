"Покурит кальян или выпьет чашку кофе и заразится": Суркис – о риске для Динамо и горе Карпат

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о рисках заразиться коронавирусов для футболистов.

"Если они позволят зайти в УПЛ тем трем командам, которые они себе определили, тогда я полностью поддерживаю Палкина (гендиректор Шахтера – прим.). Если так, то пусть еще на год остается 12 команд. Оставляем Карпаты. Этот клуб сегодня страдает не по своей вине. Это – горе.

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У меня тренируется 20 футболистов и три вратаря. Я не могу за каждого ответить, что он не пойдет где-то (сейчас открылись рестораны) не покурит кальян или просто выпьет чашку кофе и не заразится", – сказал Суркис в комментарии для ТаТоТаке.

Напомним, после рестарта чемпионата Украины Карпаты не смогли провести поединок 24-го тура против Мариуполя – причиной стала вспышка COVID-19. "Львы" ушли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропускают также матчи против Ворсклы и СК Днепр-1.

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