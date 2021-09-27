"Покличте Конте чи Зідана": екс-зірка АПЛ порадив Манчестер Юнайтед радикальні зміни в стилі Челсі
Колишній нападник збірної Англії Габріель Агбонлахор вважає, що керівництво Манчестер Юнайтед повинне наважитися на прощання з головним тренером команди Уле Гуннаром Сульшером.
"Зараз я б на місці МЮ... Челсі зробив це з Лемпардом. Вони здихалися його, хоча це було складно через статус клубної легенди. Вони позбулися Лемпарда та запросили Тухеля. І погляньте, що вийшло з цього.
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Манчестер Юнайтед треба звільнити Уле, дати йому якусь посаду в менеджменті та взяти Конте, який краще розкриє цих футболістів. Навіть якщо взяти ігрові рішення Сульшера: Харрі Магуайр кульгав хвилин 10, поки Уле його не замінив. Великі тренери щойно помічають, що гравці не дуже добре рухаються, забирають їх з поля.
Потрібен гол: він на останні 10 хвилин випускає Кавані, який у цьому сезоні грав не так багато. Є ж Лінгард, який забив Вест Хему, Санчо, за якого віддали 70 мільйонів фунтів. Думаю, чимало рішень Уле були далекі від ідеалу.
МЮ зараз потрібно зціпити зуби та покликати Конте, Зідана – тренера, здатного дістати все найкраще з цих гравців", – заявив Агбонлахор у коментарі talkSPORT.
Нагадаємо, що манкуніанці в 6-му турі АПЛ зазнали поразки від Астон Вілли (0:1) та опустилися на 4-те місце в турнірній таблиці.
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