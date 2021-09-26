Легендарний екс-тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон вражений грою Кріштіану Роналду за манкуніанців після його повернення в АПЛ.

"Фантастика. Він був наче Цезар, який в'їжджає в Рим після тріумфу: прийшов, побачив, переміг. Це була фантастика. Для будь-якого фаната Манчестер Юнайтед – а їх там був добрий мільйон, враховуючи натовп на вулицях", – поділився Фергюсон в коментарі офіційному сайту манкуніанців.

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Роналду тріумфально повернувся в Манчестер Юнайтед, відзначившись дублем у поєдинку з Ньюкаслом, дозволивши виграти з рахунком 4:1. До слова, Кріштіану відіграв у 5 поєдинках за "червоних дияволів" у поточному сезоні, у яких забив 4 голи.

Нагадаємо, португалець перебрався до Манчестер Юнайтед з Ювентуса – туринці отримали близько 15 млн євро за одного з найкращих гравців сучасності.

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