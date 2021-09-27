"Сейчас я бы на месте МЮ... Челси сделал это с Лэмпардом. Они избавились от него, хотя это было сложно из-за статуса клубной легенды. Они уволили Лэмпарда и пригласили Тухеля. И посмотрите, что получилось из этого.

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Манчестер Юнайтед надо освободить Уле, дать ему какую-то должность в менеджменте и взять Конте, который лучше раскроет этих футболистов. Даже если взять игровые решения Сульшера: Харри Магуайр хромал минут 10, пока Уле его не заменил. Великие тренеры как только замечают, что игроки не очень хорошо двигаются, убирают их с поля.

Нужен гол: он на последние 10 минут выпускает Кавани, который в этом сезоне играл не так много. Есть же забивший Вест Хэму Лингард, есть Санчо, за которого отдали 70 миллионов фунтов. Думаю, многие решения Уле были далеки от идеала.

МЮ сейчас нужно стиснуть зубы и позвать Конте, Зидана – тренера, способного достать все лучшее из этих игроков", – заявил Агбонлахор в комментарии talkSPORT.

Напомним, что манкунианцы в 6-м туре АПЛ потерпели поражение от Астон Виллы (0:1) и опустились на 4-е место в турнирной таблице.

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