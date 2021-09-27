"З Раміресом ситуація дуже проста – він поїхав грати за Венесуелу і там захворів на коронавірус. Змушений був просидіти там два тижні, повністю одужати і лише потім повернувся сюди. Зараз він набирає форму. Він не тренувався. Його складно відразу кидати в бій.

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Поки що Рамірес, чесно кажучи, не сильно вражає. Йому ще довго потрібно пристосовуватись до гри Динамо. У нього буваю гольові посухи. Навіть в словацькому чемпіонаті у нього була дев'ятиматчева серія, коли він не забивав. Це багато. Я сподіваюся, що в Динамо під керівництвом Луческу Рамірес розкриє потенціал, хоча, думаю, що це буде нескоро.

В Динамо біда з нападниками. Як би дивно це не звучало, але в Динамо найкраще на тлі усіх нападників виділяється Супряга – як на тренуваннях, так і в ігровому процесі. Звісно йому легше. На відміну від Шкуріна, Раміреса та Кулача він розуміє вимоги Луческу, вимоги від нападника саме в Динамо. І якби він забив у матчі за Суперкубок, хто знає, чим би це закінчилося. Супряга футболіст Динамо і тренер повинен його використовувати. У мене були сумніви щодо його трансферу в Італію. У Супряги іншого шансу не буде. Потрібно доводити. Якщо нічого не трапиться, то у стартовому складі матчу проти Баварії швидше за все вийде Супряга. Не Гармаш, а Супряга", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, у поточному сезоні Супряга провів за Динамо три матчі, однак результативними діями не відзначався.

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