"У перерві матчу за Суперкубок трапився конфлікт. Сидорчук ледь не побився з Пятовим у підтрибунному приміщенні, Ніколіні хотів вдарити Вукоєвіча. Не розумію, звідки йде ця агресія? З'ясовувати стосунки треба безпосередньо на футбольному полі.

Це дуже неприємно. А якщо враховувати, що зараз будуть матчі збірних, де будуть і Сидорчук, і Пятов, і інші футболісти, навряд чи можна говорити, шо там буде адекватна ситуація і відносини. Це дуже тривожна історія. Не хочу говорити. хто правий, а хто ні. Та агресія, яка була перед Суперкубком – натяки, зловживання чужими прізвищами – це не зовсім правильно.

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У Луческу з Де Дзербі конфлікту нема. Але має бути повага. Коли вся лава запасних вибігає на поле, а тренер, який працював з Луческу 18 років (Карло Ніколіні – прим.), біжить у центр поля радіти забитому голу – я такого не пам'ятаю. Зараз треба всім заспокоїтися. Потім скажуть – винні журналісти, ви ж роздули, ви ж розказали. А що, не треба це розказувати і звертати на це увагу?" – підсумував журналіст.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Динамо у матчі за Суперкубок України з рахунком 3:0. Дубль оформив Лассіна Траоре, ще один гол забив Алан Патрік. Це перша поразка підопічних Мірчі Луческу у внутрішніх змаганнях в 2021 році.

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