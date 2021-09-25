Рух без шансів програв Динамо (0:2) на Арені Львів у 9 турі УПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ротація від Луческу

Мірча Луческу після поразки в Суперкубку України провів ротацію, змінивши вісьмох футболістів. Попереду матчі з Баварією та Шахтарем, тому тренер надав відпочинок кільком лідерам. Буяльський не міг зіграти сьогодні через дискваліфікацію, а Сидорчук і Забарний опинилися в запасі, щоб не перебрати жовтих карток і не пропустити Класичне в наступному турі.

А от Супряга зберіг місце в старті. З флангів йому допомагали Циганков і Вербіч (перша поява в основі з початку сезону), а також підтримував Гармаш. Центральна вісь зазнала великих змін – ігровий час отримали Шепелєв, Андрієвський та Шабанов. У Руха була велика втрата, адже не міг зіграти дискваліфікований Федорчук.

Гармаш – головний герой матчу

Матч у Львові не подарував видовищного футболу. Рух всіма силами оборонявся і рідко переходив центр поля. Динамо контролювало м'яч і поступово шукало варіанти попереду, але суперник не залишав вільного простору. Вербіч старався щось придумати завдяки дриблінгу, однак його спроби були безуспішними.

Єдине, що працювало у гостей, це закидання на Гармаша. Денис класно рухався по всьому фронту атаки та відкривався у вільних зонах. Він вривався у штрафний майданчик і намагався зачепитися за м'яч, а партнери шукали його передачами з глибини.

Саме так Динамо відкрило рахунок. Миколенко знайшов пасом Гармаша, а той, відчувши дотик Мартинюка, картинно впав на краю штрафного. Через акторство Дениса до пенальті є питання, однак VAR підтвердив рішення головного арбітра. Циганков впевнено реалізував 11-метровий.

Картина матчу не змінилася – Динамо не віддало ініціативу. Натомість знайшло можливість закріпити перевагу. Швидкий розіграш штрафного, Тимчик підключився по флангу та прострілив у штрафний майданчик, Циганков пропустив м'яч, а Гармаш загнав м'яч у сітку.

Повний контроль від Динамо

Нудний перший тайм врятували хоча б голи, а по перерві вже цілком можна було заснути під перегляд львівського матчу. Динамо навіть не підпускало Рух до володінь Бущана. І при цьому самі кияни не рвали жили.

Гості дали львів'янам трішки попасуватися в надіях виманити суперника на свою половину. Але в Руха не виходило нічого. Динамо вибігало в контратаку, яку довелося зривати грубим фолом проти Гармаша. Перший момент у "жовто-чорних" виник на 82-й хвилині – неточно пробив Таллес.

По перерві команди на двох завдали чотири удари. Матч так і завершився перемогою Динамо, яке незабаром зустрінеться з Баварією в Лізі чемпіонів. Кияни набрали 25 очок і знову відірвалися від Шахтаря на вершині УПЛ. Рух з 8 очками залишається всередині пелотону.

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