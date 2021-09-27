"С Рамиресом ситуация очень простая – он уехал играть за Венесуэлу и там заболел коронавирусом. Вынужден был просидеть там две недели, полностью выздороветь и только потом вернулся сюда. Сейчас он набирает форму. Он не тренировался. Его сложно сразу бросать в бой.

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Пока Рамирес, честно говоря, не сильно впечатляет. Ему еще долго нужно приспосабливаться к игре Динамо. У него бывают голевые засухи. Даже в словацком чемпионате у него была девятиматчевая серия, когда он не забивал. Это много. Я надеюсь, что в Динамо под руководством Луческу Рамирес раскроет потенциал, хотя, думаю, что это будет нескоро.

У Динамо беда с нападающими. Как бы странно это ни звучало, но в Динамо лучше на фоне всех нападающих выглядит Супряга – как на тренировках, так и в игровом процессе. Конечно, ему легче. В отличие от Шкурина, Рамиреса и Кулача, он понимает требования Луческу, требования от нападающего именно в Динамо. И если бы он забил в матче за Суперкубок, кто знает, чем бы это закончилось.

Супряга – футболист Динамо и тренер должен его использовать. У меня были сомнения относительно его трансфера в Италию. У Супряги другого шанса не будет. Нужно доказывать. Если ничего не случится, то в стартовом составе матча против Баварии, скорее всего, выйдет Супряга. Не Гармаш, а Супряга", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, в текущем сезоне Супряга провел за Динамо три матча, однако результативными действиями не отмечался.

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