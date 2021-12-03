Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі визначився зі списком гравців, які протистоятимуть львів'янам у черговому турі чемпіонату України.

Вже сьогодні, 3 грудня, Шахтар у рамках 17-го туру УПЛ прийматиме на НСК Олімпійський подопічних Олега Дулуба. "Помаранчево-чорні" заявили на матч зі Львовом 21 гравця, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Не потрапили до цього списку Ісмаїлі, Алан Патрік, Фернандо, Майкон, Вітао і Жуніор Мораєс. Перші троє тренувались напередодні індивідуально, а причини відсутності Вітао та Майкона невідомі.

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Педрінью, Георгій Судаков, Євген Коноплянка.

Нападники: Данило Сікан.

Нагадаємо, поєдинок стартує о 17:00.

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