Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби определился со списком игроков, которые будут противостоять львовянам в очередном туре чемпионата Украины.

Уже сегодня, 3 декабря, Шахтер в рамках 17-го тура УПЛ будет принимать на НСК Олимпийский подопечных Олега Дулуба. "Оранжево-черные" заявили на матч со Львовом 21 игрока, сообщает официальный сайт "горняков".

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Не попали в этот список Исмаили, Алан Патрик, Фернандо, Майкон, Витао и Жуниор Мораес. Первые трое накануне тренировались индивидуально, а причины отсутствия Витао и Майкона неизвестны.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка.

Нападающие: Даниил Сикан.

Напомним, поединок стартует в 17:00.

Шахтер – Львов: анонс матча УПЛ