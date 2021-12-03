До кінця осінньої частини чемпіонату залишається всього два тури. Шахтарю дуже важливо перемогти в них, адже за очками команда тримається на рівних з Динамо – "гірники" поступаються киянам лишень за різницею голів. Після провалу групового етапу ЛЧ допустити відставання від киян підопічні Роберто Де Дзербі просто не мають права.

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Крім того, донеччанам необхідно реабілітуватись за слабенький футбол в поєдинку проти Інгульця тиждень тому. "Помаранчево-чорні" награли всього на 0,47 очікуваних голів, встановивши власний антирекорд сезону – навіть в програшних матчах проти Реала та Інтера цей показник був вищим. Гострих моментів практично не виникало, а в ендшпілі зустрічі гранд навіть грав на винос, вибиваючи м'яч в аути. Вочевидь, взнаки далися втома після виїзду в Мілан, ротація та відсутність Де Дзербі на лаві запасних (Роберто відбував дискваліфікацію).

Шахтар здобув мінімальну перемогу, але за тур до цього команда провела такий же невиразний матч – слабенькому Руху вперше забили аж на 86-й хвилині. Щоправда, там моментів було побільше, однак це вже не другий і не третій (і навіть не четвертий) приклад слабкої гри проти міцних оборонних блоків в нинішньому сезоні УПЛ. Зокрема, в першому колі Львів тримав "нулі" з "гірниками" до 80-х хвилин. Втім, донеччани здебільшого дотискають своїх впертих опонентів – фіаско сталися лишень з Минаєм і Олександрією.

Якщо у Шахтаря виникали проблеми з аутсайдерами чемпіонату, то зі Львовом тим паче буде непросто. Підопічні Олега Дулуба набрали хороший хід – в попередніх шести поєдинках "містяни" пройшли в чвертьфінал Кубка, зіграли внічию з Чорноморцем і здобули три перемоги в УПЛ (над Колосом, Зорею та Маріуполем). Єдиним кривдником в цей період стала Десна, якій вдалося провести два шикарних дальніз удари.

Завдяки цьому ривку львів'яни відірвалися від четвірки аутсайдерів на п'ять очок. За очікуваними ж показниками команда тримається аж на п'ятій позиції в турнірній таблиці. Словом, недооцінювати свого суперника Шахтар не має права. Львів вміє терпіти, вміє забивати своє й тримати результат – і якщо на початку сезону шалений нефарт та слабка оборона тягнули колектив вниз, то зараз ці проблеми більш-менш вирішені.

Кадрова ситуація

Травмовані: Траоре, Ісмаїлі, Алан Патрік, Фернандо (Шахтар)

Дискваліфіковані: Брікнер (Львів)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Львів

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Корнієнко – Майкон, Бондаренко – Тете, Судаков, Соломон – Педріньо

Львів: Ільющенков – Бусько, Махмутович, Лека – Грисьо, Довгий, Політило, Якимець – Ременяк, Шина, Ернест

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Шахтар не вражав в останніх поєдинках, але навіть при 0,47 xG та відсутності голів до 86-ї хвилини "гірники" перемагали. У донеччан занадто високий клас і занадто багато ресурсів, аби дотискати суперників в подібних матчах. Втім, якщо грати в такому режимі щотижня, то осічка рано чи пізно станеться.

Львів цілком здатний покарати гранда за невиразну атаку, однак навіть нічия виглядатиме сенсацією. "Містяни" виглядали непогано й заслужили на більш високі позиції в таблиці, однак за якістю роботи з м'ячем, відсотку браку та організацією атак колектив залишається на невисокому рівні. Шахтар значно сильніший.

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