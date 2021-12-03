"Найскладніше Андрію було, напевно, коли ми поїхали із Донецька. Це було важко всім, бо була невизначеність – у нас по-своєму, у них по-своєму: немає свого поля, немає стадіону, бази, уболівальників, рідних місць. Їм було дуже важко.

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Але на те вони професійні спортсмени. Вони повинні були зібратися і всупереч усьому довести, що не має значення – наш стадіон чи не наш стадіон, наше місто чи чуже. Не має значення, вони повинні вийти і відіграти. І вони досі це показують та доводять, вони одні з найкращих.

Складно було і нашій сім'ї у цей період. Я, як завжди, була вагітна, на сьомому чи восьмому місяці вагітності. Це вже третя дитина була. Ми поїхали відпочивати, а додому вже не повернулися – аеропорт розбомбили за нами. Прилетіли до Запоріжжя, поїхали до моїх батьків, залишили дітей у них та встигли з'їздити до Донецька. Ми якраз потрапили на 2-3 дні перемир'я, бо у школярів були останні дзвінки чи випускні. Заїхали, забрали якісь речі, які влізли у машину, та за 2 тижні до пологів приїхали до Києва. За тиждень знайшли школу, садок та пологовий будинок.

Перший рік мені було дуже важко, я не приймала Київ взагалі. Мені він не подобався, я дивилася на нього зовсім іншими очима. Нас тут не любили. Як любити, коли тебе не люблять? Всі донецькі зрозуміють мене після фрази "Понаїхали". Не знаю, чому було таке упереджене ставлення до нас. Це так прикро, бо багато хто приїхав і привіз щось нове до Києва. Багато талантів переїхало. Чого ви, місця вам мало? Всім вистачить, всі хороші та добрі.

Зрозуміло, що завжди важко приймати чужих. Менталітет у Донецьку трохи інший, ніж у Києві, бо життя у столиці швидше, енергійніше. Але люди до всього звикають. Десь аж через рік я зібралася та іншими очима подивилася на Київ. Зараз я закохана у це місто. Мені здається, що зараз ми всі дружно живемо, ніхто нікого не ображає" – сказала Юлія Пятова у програмі "КраСавіна".

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