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Показовий виступ Кейна та несподіваний розгром у відеоогляді матчу Тоттенхем – Лестер

21:05 - Читать на русском
Показовий виступ Кейна та несподіваний розгром у відеоогляді матчу Тоттенхем – Лестер
Кейн пробиває Шмейхеля / офіційний сайт АПЛ

Лондонський Тоттенхем впевнено переграв Лестер у 37-му турі англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

6’ Джеймс Джастін
37’ Харрі Кейн
40’ Харрі Кейн
 
6’ Джеймс Джастін
37’ Харрі Кейн
40’ Харрі Кейн

"Шпори" шокували команду Брендана Роджерса вже на 6-й хвилині: Сон накрутив оборонця на куті штрафного майданчика й пробив у дальній кут, а м'яч, зачепивши Джастіна, влетів у ворота Шмейхеля.

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А перед перервою Тоттенхем шокував "лисиць" дублем Харрі Кейна. Спочатку Лукас Моура класно кинув центрфорварда в прорив, а той в один дотик залишив поза справами голкіпера. А на 40-й хвилині той же дует організував і третій гол – цього разу Кейн, щоправда, ще й переграв Беннетта в силовій боротьбі.

У другому таймі лондонці повністю віддали ініціативу Лестеру, але гості отримати зиск із цієї обставини так і не змогли.

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Лестер Сіті Лестер Сіті Відеоновини Тоттенхем - Лестер Сіті Харрі Харрі Кейн
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