Показовий виступ Кейна та несподіваний розгром у відеоогляді матчу Тоттенхем – Лестер

Лондонський Тоттенхем впевнено переграв Лестер у 37-му турі англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Шпори" шокували команду Брендана Роджерса вже на 6-й хвилині: Сон накрутив оборонця на куті штрафного майданчика й пробив у дальній кут, а м'яч, зачепивши Джастіна, влетів у ворота Шмейхеля.

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А перед перервою Тоттенхем шокував "лисиць" дублем Харрі Кейна. Спочатку Лукас Моура класно кинув центрфорварда в прорив, а той в один дотик залишив поза справами голкіпера. А на 40-й хвилині той же дует організував і третій гол – цього разу Кейн, щоправда, ще й переграв Беннетта в силовій боротьбі.

У другому таймі лондонці повністю віддали ініціативу Лестеру, але гості отримати зиск із цієї обставини так і не змогли.

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