Саутгемптон на виїзді переграв Борнмут

Борнмут вдома поступився Саутгемптону у рамках 37-го туру АПЛ. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 37-й тур

Борнмут – Саутгемптон – 0:2

Голи: Інгз, 41, Адамс, 90+8

Нереалізований пенальті: Інгз, 59

Тоттенхем – Лестер Сіті – початок о 18:00

Борнмут, який намагається зберегти прописку в АПЛ, приймав Саутгемптон. Вже на 10-й хвилині господарі могли відкривати рахунок. Це Келлі, з межі штрафного майданчика, в дотик пробив у лівий кут, однак голкіперу дивом вдалось вибити м'яч на кутовий. Далі цікавих моментів не було аж до 41-ї, коли Інгз майстерно прибрав захисника, вийшов на ударну позицію і вистрілив під праву стійку – голкіперу не вистачило лічених сантиметрів, щоб взяти м'яч. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги "святих".

У другому таймі гості могли збільшити перевагу за рахунок пенальті, але його не зміг реалізувати Денні Інгз – голкіпер відгадав кут і з легкістю відбив його удар. На 66-й Борнмут міг зрівняти рахунок. Вілсон, у штрафному майданчику, отримав чудову діагональ і миттєво пробив низом у дальній кут, але Маккарті знову вдалось врятувати свою команду. Господарі і надалі відчайдушно намагались забити, і у компенсований час таки змогли це зробити. Але довго радіти їм не довелось – після перегляду VAR на предмет офсайду арбітр скасував взяття воріт. А на останніх хвилинах знову забили "святі" – Адамс, з карного майданчика, вистрілив під праву стійку.

Внаслідок цієї поразки, прописка Борнмута в АПЛ тепер залежить від результатів матчів Уотфорда, адже їх розділяє всього три очки, натомість Саутгемптон із 49-ма пунктами залишився на 11-ій сходинці турнірної таблиці.

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