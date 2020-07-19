toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Показательное выступление Кейна и неожиданный разгром в видеообзоре матча Тоттенхэм – Лестер

19 июля 21:10 - Читати українською
Показательное выступление Кейна и неожиданный разгром в видеообзоре матча Тоттенхэм – Лестер
Кейн пробивает Шмейхеля / официальный сайт АПЛ

Лондонский Тоттенхэм уверенно переиграл Лестер в 37-м туре английской Премьер-лиги. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

6’ Джеймс Джастин
37’ Харри Кейн
40’ Харри Кейн
 
6’ Джеймс Джастин
37’ Харри Кейн
40’ Харри Кейн

"Шпоры" шокировали команду Брендана Роджерса уже на 6-й минуте: Сон накрутил защитника на углу штрафной и пробил в дальний угол, а мяч, задев Джастина, влетел в ворота Шмейхеля.

Тоттенхэм разгромил Лестер, Саутгемптон на выезде переиграл Борнмут

А перед перерывом Тоттенхэм шокировал "лис" дублем Харри Кейна. Сначала Лукас Моура классно бросил центрфорварда в прорыв, а тот в одно касание оставил не у дел голкипера. А на 40-й минуте тот же дуэт организовал и третий гол – в этот раз Кейн, правда, еще и переиграл Беннетта в силовой борьбе.

Во втором тайме лондонцы полностью отдали инициативу Лестеру, но гости получить выгоду от этого обстоятельства так и не смогли.

Арсенал – Ман Сити: Обамеянг выводит Лондон в финал Кубка, прогресс "гуннеров" на фоне тусклых грандов и невнятный Менди

blog_ava
Михайличенко останется тренером Динамо, – СМИ
20 июля
19681
Теги
Англия Видеоновости Тоттенхэм Тоттенхэм Лестер Сити Лестер Сити Тоттенхэм - Лестер Сити Харри Харри Кейн
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
53
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук