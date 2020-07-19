Показательное выступление Кейна и неожиданный разгром в видеообзоре матча Тоттенхэм – Лестер

Лондонский Тоттенхэм уверенно переиграл Лестер в 37-м туре английской Премьер-лиги. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Шпоры" шокировали команду Брендана Роджерса уже на 6-й минуте: Сон накрутил защитника на углу штрафной и пробил в дальний угол, а мяч, задев Джастина, влетел в ворота Шмейхеля.

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А перед перерывом Тоттенхэм шокировал "лис" дублем Харри Кейна. Сначала Лукас Моура классно бросил центрфорварда в прорыв, а тот в одно касание оставил не у дел голкипера. А на 40-й минуте тот же дуэт организовал и третий гол – в этот раз Кейн, правда, еще и переиграл Беннетта в силовой борьбе.

Во втором тайме лондонцы полностью отдали инициативу Лестеру, но гости получить выгоду от этого обстоятельства так и не смогли.

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