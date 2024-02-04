Зустрічалися прямі конкуренти за місце в зоні Ліги чемпіонів. Лаціо відставав від Аталанти лише на два очки, але різниця в рівні гри виявилася значно більшою. Бергамаски майже чотири роки не перемагали цього суперника на власному полі в рамках Серії А. Сьогодні шансів на продовження цієї серії не було.

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Римляни провалили перший тайм. Вони не були схожі на команду, яка торік завоювала срібні медалі. Аталанта домінувала в усіх компонентах. За весь перший тайм не було жодного періоду, коли б вони перехопили ініціативу. Аталанта відкрила рахунок завдяки стандарту. Скальвіні скинув на Пашаліча, який і переправив у ворота. Джорджо створив і другий гол, заробивши пенальті. До 11-метрової позначки підійшов де Кетеларе й виконав усе бездоганно.

По перерві нічого не змінилося. Мауріціо Саррі намагався вплинути на гру замінами, але марно. Лаціо продовжував лише заважати супернику, а сам нічого не створював. "Орли" протрималися пів години. Потім де Кетеларе декласував Пеллегріні й оформив дубль. У нинішньому сезоні бельгієць за системою гол+пас набрав уже 9+7. У попередній кампанії за Мілан була лише одна результативна передача.

Трішки підбадьорив Лаціо капітан команд. Іммобіле з'явився лишень на заміну, але зумів зробити те, що іншим виявилося не під силу. Чіро заробив пенальті й сам же його реалізував. Це був єдиний удар "орлів" у площину воріт за весь матч. Але врятуватися від поразки шансів не було. Підопічні Мауріціо Саррі залишилися на дев'ятому місці, але відставання до п'ятого становить лише п'ять пунктів. Аталанта закріпилася на четвертій лігочемпіонівській сходинці.