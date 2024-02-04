Аргентинець оголосив про завершення ігрової кар'єри у віці 38 років, інформує Ole. Білья мав запрошення від кількох клубів, але вирішив присвятити більше часу своїй сім'ї.

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Хавбек у 2006 році покинув батьківщину, підписавши контракт з Андерлехтом. Білья став справжньою легендою брюссельців – 7 сезонів, 302 матчі, 4 титули чемпіона Бельгії. Потім аргентинець перебрався в Італію. У складі Лаціо за 4 сезони дослужився до звання капітана, а от в Мілані не склалося через травми. Догравав Лукас у Туреччині.

У 2005 році Білья став чемпіоном світу U-20. Кар'єра за національну збірну Аргентини також доволі насичена – 58 матчів і "срібло" ЧС-2014.

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