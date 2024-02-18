Ліга 1, 22 тур

Лілль – Гавр – 3:0

Голи: Девід, 14, 44, 49

Нант – ПСЖ – 0:2

Голи: Ернандес, 60, Мбаппе, 78 (пен)

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Команда Фонсеки досить легко розправилася з Гавром. Джонатан Девід оформив хет-трик. Канадець міг замахнутися на покер, але кілька разів пробив повз ворота.

ПСЖ несподівано залишив Кіліана Мбаппе на лаві запасних після того, як француз оголосив керівництву, що влітку покине клуб. Парижани в першому таймі ледь справлялися з Нантом. Господарі тисли на суперника, створили кілька небезпечних моментів і навіть забили, але офсайд врятував Доннарумму. Після перерви Ернандес вивів ПСЖ вперед. Мбаппе все ж довелося випустити на поле. Кіліан відзначився черговим голом, реалізувавши пенальті.

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