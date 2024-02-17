Кіліан Мбаппе вже точно нікуди не дінеться від Реала. Принаймні, в цьому впевнена іспанська преса.

Днями авторитетні джерела повідомили про рішення нападника покинути ПСЖ влітку вільним агентом. Як і 2 роки тому, головним фаворитом на запрошення Мбаппе знову виступає Реал. Журналіст Radio Marca Рамон Альварес де Мон обіцяє, що цього разу жодних проблем не виникне.

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"Я запевняю – Кіліан Мбаппе вже підписав контракт з Реалом. Це вирішена справа, дороги назад немає", – написав де Мон у соцмережах, відповівши на численні розпитування фанатів.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Мбаппе провів 30 матчів, оформивши 31 гол та 7 асистів. У форварда була опція продовження контракту з ПСЖ ще на рік.

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