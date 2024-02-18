Наказание Мбаппе провалилось – Килиану пришлось спасать ПСЖ от фиаско с Нантом
Состоялись очередные матчи 22 тура чемпионата Франции. Результаты и обзор игр – в этой новости на "Футбол 24".
Лига 1, 22 тур
Лилль – Гавр – 3:0
Голы: Дэвид, 14, 44, 49
Нант – ПСЖ – 0:2
Голы: Эрнандес, 60, Мбаппе, 78 (пен)
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Команда Фонсеки довольно легко расправилась с Гавром. Джонатан Дэвид оформил хет-трик. Канадец мог замахнуться на покер, но несколько раз пробил мимо ворот.
ПСЖ неожиданно оставил Килиана Мбаппе на скамейке запасных после того, как француз объявил руководству, что летом покинет клуб. Парижане в первом тайме едва справлялись с Нантом. Хозяева давили на соперника, создали несколько опасных моментов и даже забили, но офсайд спас Доннарумму. После перерыва Эрнандес вывел ПСЖ вперед. Мбаппе все же пришлось выпустить на поле. Килиан отметился очередным голом, реализовав пенальти.
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