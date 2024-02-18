Состоялись очередные матчи 22 тура чемпионата Франции. Результаты и обзор игр – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 22 тур

Лилль – Гавр – 3:0

Голы: Дэвид, 14, 44, 49

Нант – ПСЖ – 0:2

Голы: Эрнандес, 60, Мбаппе, 78 (пен)

Мбаппе подписал контракт с Реалом, дороги назад нет, – журналист

Команда Фонсеки довольно легко расправилась с Гавром. Джонатан Дэвид оформил хет-трик. Канадец мог замахнуться на покер, но несколько раз пробил мимо ворот.

ПСЖ неожиданно оставил Килиана Мбаппе на скамейке запасных после того, как француз объявил руководству, что летом покинет клуб. Парижане в первом тайме едва справлялись с Нантом. Хозяева давили на соперника, создали несколько опасных моментов и даже забили, но офсайд спас Доннарумму. После перерыва Эрнандес вывел ПСЖ вперед. Мбаппе все же пришлось выпустить на поле. Килиан отметился очередным голом, реализовав пенальти.

"Без футболу – мертвий": лідер Марселя був листоношею, різав сосиски і міг зів'янути у Білорусі, але дотягнувся до Мессі