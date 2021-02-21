"Я знаю Шабанова, дивився багато його матчів. Мене його виступ не здивував. Я радий, що він показав стабільність – ту, яку демонстрував раніше. Він показав хорошу гру, дав мені спокій. Це хороший дебют.

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У новій розстановці, з якою ми відіграли кілька матчів, дуже важливо, що зліва грає лівша. Не хотілося кидати Шабанова у гру прямо з аеропорту. Ми хотіли, щоб він трохи звик, познайомився з гравцями. Я думав дати йому трохи часу, щоб вивчити наші правила.

Однак, ситуація в матчі за п'ять хвилин так різко змінилася, що ми вважали за необхідне звернутися до послуг Шабанова. Він зіграв раніше, ніж ми планували. Думаю, він показав, на що здатен. Шабанов – хороший футболіст, я радий, що він з нами", – цитує Міхнєвіча офіційний сайт Легії.

Нагадаємо, Шабанов вийшов на заміну на 46-й хвилині матчу чемпіонату Польщі проти Вісли за рахунку 3:2 і допоміг своїй команді впевнено перемогти суперника 5:2.

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