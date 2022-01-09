Наприкінці першого тайму лідер Реала Карім Бензема відкрив рахунок, реалізувавши пенальті.

Реал Мадрид розгромив Валенсію завдяки дублям Вінісіуса та Бензема

Після перерви Вінсісус двома швидкими голами зняв усі питання про переможця зустрічі. Валенсія зуміла відквитати один м'яч теж завдяки пенальті, але останнє слово було за Бензема, який оформив дубль.

Реал продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ла Ліги, Валенсія – 9-та.

Барселона втратила перемогу над Гранадою, не зумівши піднятись у топ-4 – Дані Алвес віддав перший асист після повернення