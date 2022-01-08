Реал після несподіваної поразки від Хетафе у попередньому турі Ла Ліги підпустив Севілью на дистанцію в 5 очок. Ситуація не виглядала критичною, адже у мадридців залишався поєдинок у запасі, а від третьої команди у таблиці їх відділяли 13 залікових балів – втім, Карло Анчелотті був розгніваний. Невиразна звитяга над Алькояно в Кубку не могла стати компенсацією для вибагливих фанів "бланкос", а от домашній тріумф над Валенсією заспокоїв би "королівську" публіку.

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Перший тайм виявився точно таким же, як і більшість матчів Реала у поточному сезоні. "Вершкові" дозволяли супернику грати проти себе на рівних, а моментів біля чужих воріт виникало обмаль – втім, більшість було дуже гострими. Вже на 6-й хвилині відзначитись міг Мілітао, який головою замкнув навіс Крооса зі стандарту. Сілессен парирував!

Після цього команди розмінялись кількома атаками із ударами, які повинні були брати голкіпери (вони й брали). Найкращий із таких епізодів мав Гедеш, який на 16-й хвилині пробив із дистанції під дальню стійку (Куртуа спокійно спіймав м'яч). В актив Реала можна занести подачу Менді в центр штрафного на голову Вінісіусу – Жуніор спрямував м'яч у кут воріт, але не влучив (втім, Сілессен все контролював).

В останній третині першого тайму стало помітно, що у Валенсії зникла контргра. Мадридці ж дедалі активніше йшли вперед. Зокрема, на 32-й хвилині Асенсіо увірвався на правий край карного майданчика й завдав потужний удар (Сілессен парирував), а на 34-й Каземіро з лінії воротарського замкнув навіс Васкеса – над воротами! Ще за дві хвилини Бензема пробив з околиць штрафного повз дальню дев'ятку, а на 40-й Модріч метрів з 17-ти вистрілив у поперечину!

Гол Реала назрівав. Зрештою, на 42-й хвилині активність "вершкових" вилилась у пенальті за фол Альдерете проти Каземіро. Рішення було вкрай неоднозначним, але арбітр Алехандро Ернандес Ернандес навіть не став користуватись послугами VAR. Бензема підійшов до "позначки" й потужним ударом у ліву дев'ятку вивів "бланкос" уперед – 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

Валенсія у поточному сезоні не "пливе" після пропущених голів, але початок другого тайму "кажани" провалили капітально. Всього за 6 хвилин після відновлення матчу вони "ковтнули" другий м'яч: Вінісіус змістився до карного майданчика, обігрався з Бензема у "стіночку" й прокинув м'яч повз Альдерете й Діакабі – після цього залишилось тільки пробити повз Сілессена. Жуніор не схибив, а на 61-й хвилині він ще й оформив дубль внаслідок вривання Асенсіо на правий край штрафного з потужним ударом. Сілессен парирував, однак Вінісіус тут же зіграв на добиванні. 3:0.

Валенсія, однак, не здалася. Вже на 63-й хвилині Васс виграв підбирання перед карним майданчиком і надзвичайно сильно вистрілив під поперечку – Куртуа у карколомному стрибку врятував Реал! Після навісу з кутового Васс знову бив з лінії півкола, але цього разу м'яч пролетів над каркасом воріт! Пепе Бордалас, тим часом, освіжив атаку Черишевим, Андре Маркосом та Куіндреді. Карло Анчелотті відповів своїми замінами, кинувши у бій Камавінгу й Себальйоса (Мадріч і Каземіро відправились відпочивати).

На 70-х хвилинах здалося, ніби Реал заспокоїв гру. На 74-й "вершкові" навіть могли забити четвертий гол, однак Асенсіо, отримавши передачу від Бензема на правий край штрафного, пробив у Сілессена. Валенсія покарала мадридців за марнотратство вже за хвилину, заробивши пенальті – це Менді не дав Андре Маркосу зачепитись за подачу на лінію воротарського. Гедеш взявся виконувати вирок, пробивши низом – втім, його постріл парирував Куртуа! На жаль для Тібо, Гонсалу прийняв відскок і таки розмочив рахунок. 3:1!

Розвинути успіх "кажанам" не вдалося. Мадридці швидко повернули ініціативу, не дозволивши провести біля власних воріт жодного моменту, а на 88-й хвилині господарі закрили гру. Менді, який привіз пенальті, отримав пас на хід лівим флангом від Себальйоса й прострілив на 11 метрів – Бензема ж, розвернувшись навколо двох захисників, впевнено пробив у правий нижній. 4:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, Реал набрав 49 очок, відірвавшись від другої позиції у Ла Лізі на 8 очок при матчі в запасі (але Севілья свій поєдинок проведе у неділю). Валенсія з 28 пунктами у активі залишилась на 9-й сходинці.

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